Перевести в векторный формат cdr

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен12 заявок191 просмотр

Необходимо перевести картинку в векторный формат (CDR).

Оплата 500 руб, ЯД. Шрифт не надо, только машинку.

11 лет назад
sasa85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Быстро, качественно и недорого! Рекоммендую
Очень удачный несложный заказ. Оплата моментально!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад