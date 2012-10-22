jban

Дмитрий jban

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Макет свадебных денег

    $15

    Здравствуйте необходима разработка свадебных денег примерно как во вложении. - только без иероглифов и т.п. будет фото пары, их имена дата, ну и чтобы это было похоже на купюру.

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн баннера для печати пресс волла

    $15

    Необходимо сделать дизайн баннера для печати пресс волла - аналогичный ( или похожий на тот что на фото) Размер баннера 3 * 2 метра. Макет должне быть максимально легко модифицируемым в illustrator или corel Макет должен ...

    Illustrator
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание анкоров для sape

    $15

    Требуется написание качественных анкоров по ключам из файла. Нужно ~150 анкоров Процентное соотношение ссылок в анкор-листе каждой страницы должно быть следующим: - прямое вхождение ключевых запросов – до 10% - тексты ссылок с разбавлением вспомогательными словами – ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Консультации по раскрутке сайта

    $50

    Для создаваемого и почти готового к запуску сайта требуется провести следующие работы: -Составить пошаговый план раскрутки с бюджетами и необходимыми действиями по внутренней и внешней оптимизации -Составить семантическое ядро -Помочь в выборе стратегий по закупке ссылок в rookee -Ответить ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо сделать ребусы по мотивам песен

    Задание для людей с чувством юмора: Необходимо сделать картинки - ребусы по мотивам известных песен. То есть берется строчка песни и раскладывается на картинки. В примере В лесу родилась елочка и песня певицы Афродита - Валера ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать шаблоны для печати баннеров.

    $100

    Необходимо создать шаблоны для печати баннеров на пресс волл. Нужны легко модифицируемые исходники, которые заказчик мог бы изменять самостоятельно. Варианты: - Свадебный с именами и датой - Свадебный с фотографией - Свадебный с сердечками\кольцами\аркой и пр. Комбинации из ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Консультация по продвижению

    $50

    Нужна небольшая консультация по продвижению сайта (необходимо в принципе оценить бюджет и стратегии) Сайта как такового еще нет, но можно описать как аналог gorko.ru Консультация возможна как по skype так и в виде переписки. С ответами на ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Раскрутка сайта.

    Есть сайт направленность - свадебное агентство tgwedding.ru Сайту 7 месяцев. Делал сам на движке WP, учитывая что в SEO толком не понимаю - уже 4 месяца использую rookee для раскрутки. есть примерно 15 нч запросов находящихся ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Madman1987
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Консультация по продвижению
Постоянно сотрудничаем - рекомендую как заказчика
Отлично справился с заданием. Консультации были даны четкие и по делу.
Ответный отзыв
MamaAisha
Айша 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Написание анкоров для sape
Отличный заказчик! Платит в срок.
Отличная работа. Точно в срок. Исполнителя рекомендую.
Ответный отзыв
maniak
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Дизайн баннера для печати пресс волла
Хороший заказчик. Работаю с Дмитрием с декабря 2013. Время от времени дает задания. Четко ставит задачи и никогда небыло проблем с оплатой. Комуникация на 5+. Приятен в общении. Продолжаю сотрудничество и рекомендую другим.
Дмитрий все сделал отлично. Ровно в срок и точно по ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Roscherk17
Елена 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создать шаблоны для печати баннеров.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Отличная работа. Все было выполнено в срок. Рекомендую исполнителя
Ответный отзыв
dcspirit
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва(-4)
$100
10 баллов
11 лет назад
Раскрутка сайта.
Отличный заказчик. Знает чего хочет и порядочный. Оплата происходят вовремя! Рекомендую сотрудничать
Все было сделано в срок и в лучшем виде! Рекомендую.
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