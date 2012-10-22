Здравствуйте необходима разработка свадебных денег примерно как во вложении. - только без иероглифов и т.п. будет фото пары, их имена дата, ну и чтобы это было похоже на купюру.
- $15Дизайн продукции12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Необходимо сделать дизайн баннера для печати пресс волла - аналогичный ( или похожий на тот что на фото) Размер баннера 3 * 2 метра. Макет должне быть максимально легко модифицируемым в illustrator или corel Макет должен ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Требуется написание качественных анкоров по ключам из файла. Нужно ~150 анкоров Процентное соотношение ссылок в анкор-листе каждой страницы должно быть следующим: - прямое вхождение ключевых запросов – до 10% - тексты ссылок с разбавлением вспомогательными словами – ...Завершен10 лет назад
- $50
Для создаваемого и почти готового к запуску сайта требуется провести следующие работы: -Составить пошаговый план раскрутки с бюджетами и необходимыми действиями по внутренней и внешней оптимизации -Составить семантическое ядро -Помочь в выборе стратегий по закупке ссылок в rookee -Ответить ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Задание для людей с чувством юмора: Необходимо сделать картинки - ребусы по мотивам известных песен. То есть берется строчка песни и раскладывается на картинки. В примере В лесу родилась елочка и песня певицы Афродита - Валера ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать афишу рок концерта. Для печати А3 вертикальноВерстка полиграфии13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо создать шаблоны для печати баннеров на пресс волл. Нужны легко модифицируемые исходники, которые заказчик мог бы изменять самостоятельно. Варианты: - Свадебный с именами и датой - Свадебный с фотографией - Свадебный с сердечками\кольцами\аркой и пр. Комбинации из ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужна небольшая консультация по продвижению сайта (необходимо в принципе оценить бюджет и стратегии) Сайта как такового еще нет, но можно описать как аналог gorko.ru Консультация возможна как по skype так и в виде переписки. С ответами на ...Завершен10 лет назад
Есть сайт направленность - свадебное агентство tgwedding.ru Сайту 7 месяцев. Делал сам на движке WP, учитывая что в SEO толком не понимаю - уже 4 месяца использую rookee для раскрутки. есть примерно 15 нч запросов находящихся ...Завершен11 лет назад