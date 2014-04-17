Макет свадебных денег

$15
Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок149 просмотров
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Здравствуйте необходима разработка свадебных денег примерно как во вложении.

- только без иероглифов и т.п. будет фото пары, их имена дата, ну и чтобы это было похоже на купюру.

10 лет назад
jban
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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