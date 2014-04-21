Дизайнер упаковки

Требуется дизайнер на долгосрочное сотрудничество.

В настоящее время необходимо разработать 10 товарных позиций (краски, карандаши, пластилин, наборы для творчества). Фирменный стиль и дизайн одной товарной позиции уже имеются.

Дизайн должен быть оригинальным, веселым, радостным, добрым, игривым, вызывать доверие у покупателя.

Ищем дизайнера который заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, нацелен на результат, оперативен. Имеет высшее или неполное художественное образование, владеет техникой рисунка от руки на высоком уровне, графическими программами Adobе Illustrator, Photoshop, CorelDraw, InDesign, 3D Max. Умеет работать с графическим планшетом, знает основы композиции. Опыт работы с детскими товарами приветствуется

Просьба указывать стоимость ваших работ в предложении.

Все материалы вышлю по почте