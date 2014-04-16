Дизайн коробки для игровой продукции

Пытаюсь начать проект производства настольной игровой продукции с игры по мотивам World of Tanks. Требуется разработка коробки для игры или хотя бы грамотная консультация по этой теме.

Предварительные размеры 350х250х50, на лицевой части батальная картинка с изображением танка(ов) и название, о боковом оформлении не думал, видимо только данные о товаре/изготовителе, т.е. основная работа - картинка и надпись, выполненная определенным шрифтом.

На сегодня есть полная проработка и апробация игры, но нет привлеченных финансов на изготовление первого тиража, поскольку нет полных данны о затратной части проекта и, соответственно, нет расчета бизнес-плана. Тратить собственные средства до достижения уверенности в пуске проекта я готов в очень ограниченном объеме, поэтому для меня предпочтительна следующая форма участия. Вся деятельность по проекту, не требующая от исполнителя финансовых затрат - разработка дизайна, верстка макета коробки и т.п. - оценивается в твердую сумму при достижении договоренности, а оплачивается по одному из вариантов. Либо я точно договариваюсь о работе и цене со всеми исполнителями, рассчитываю бизнес-план, нахожу финансирование, после чего работа выполняется и оплачивается. Либо я делю риски с соучастниками проекта, например, по схеме "вдвое больше или ничего", т.е. работа выполняется уже сейчас (риск исполнителя), а оплачивается с первых продаж в удвоенном объеме (профит исполнителя).

Второй вариант предпочтительнее, поскольку кокретная реализация одной из частей влияет на другие. Например, если технически сложно или дорого делать модели определенного размера, придется пересматривать размеры и крой поля, коробки и т.д. То есть хотелось бы сопрячь все детали проекта до начала существенных вложений, чтобы снизить риски и этим поднять интерес инвестора.

Готов рассмотреть любые другие формы соучастия.