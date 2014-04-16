Макет флаера

Имеется, сверстанный в Photoshop'е буклет одной компании. Необходимо немного его стилизовать, а именно: на примере одной страницы сделать рамки для фотографий, и немного подкорректировать обложку. Предыдущий исполнитель с задачей не справился (на протяжении 2х часов пытался ...