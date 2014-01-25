Необходимо сделать дизайн баннера для печати пресс волла - аналогичный ( или похожий на тот что на фото) Размер баннера 3 * 2 метра. Макет должне быть максимально легко модифицируемым в illustrator или ...
Сверстать электронный журнал
С сегодня и за 7 дней надо сверстать около 20 статей + обложка + содержание.
Макета нет.
Фотографии есть от Шатерстока.
Готов высылать одну статью для пробы.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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