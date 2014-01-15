Несколько работ по дизайну

Добрый день, нужно произвести следующие работы:

1) Визитка 4*7 функциональная (самоклеющайся- на прозрачном аракале и бумажная обычная)

Дизайн делается на базе сайта http://www.pchelper.kz/

Визитка на аракале будет клеится на компьютер клиента после ремонта.

2) 2 рекламных вижуала размером 640х480, так же на базе сайта http://www.pchelper.kz/

для размещения во Вконтакте в сообществе http://vk.com/m_sun

Сроки и стоимость. Так же озвучьте стоимость в случае двойного объема по таким же тех требованиям.