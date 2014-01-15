Несколько работ по дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок205 просмотров

Добрый день, нужно произвести следующие работы:

1) Визитка 4*7 функциональная (самоклеющайся- на прозрачном аракале и бумажная обычная)

Дизайн делается на базе сайта http://www.pchelper.kz/

Визитка на аракале будет клеится на компьютер клиента после ремонта.

2) 2 рекламных вижуала размером 640х480, так же на базе сайта http://www.pchelper.kz/

для размещения во Вконтакте в сообществе http://vk.com/m_sun

Сроки и стоимость. Так же озвучьте стоимость в случае двойного объема по таким же тех требованиям.

11 лет назад
vivera14
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Freder
Максим 
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
11 лет назад
$15
1 день
Сотрудничество состоялось, оценка средняя так как приходилось полностью консультировать Максима по вопросам креатива, т.е. дефакто я сам все придумал, а он лишь исполнил.
Юрий оказался предусмотрительным заказчиком - прислал все необходимые исходные материалы, а всем известно, как это ускоряет работу. С оплатой задержек не возникло.

Заявки фрилансеров

Freder
Максим 
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
11 лет назад

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