Верстка журнала

Ищем верстальщика журнала в 76 полос для долгосрочного сотрудничества. Возможно на выполнение разового заказа пока мы не найдем постоянного.

Журнал выходит раз в 2 месяца.

Сетка и стиль разработаны. Нужно следовать стилю.

Все материалы для верстки предоставляем верстальщику с возможностью выбора.