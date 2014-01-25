happyfucker

Олег Мельник happyfucker

 
33 годаУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Особові дані:

П.І.Б.: Мельник Олег Володимирович

Дата народження: 10 січня 1990р.

Адреса: м. Львів, вул. Любінська

моб. 063 121 5555 і 068 843 72 77

skype: oleh.melnykatgmail.com

цивільний стан: не одружений

без шкідливих звичок

Освіта:

2011 - 2012рр. - Інститут архітектури, спеціальність – "Дизайн інтер'єру"

2007 – 2011рр. – Інститут архітектури, спеціальність – "Дизайн"

2006 – 2008рр. – Комп`ютерна Академія "ШАГ", спеціальність – "Дизайн та ІТ-технології"

1997 – 2007рр. – Спеціалізована загально-освітня школа №75 з поглибленим вивченням іноземних мов (англійська, німецька)

Мови:

Українська – рідна

Російська – вільно

Англійська – розмовний

Польська – добре

Німецька – середній рівень (із словником), на етапі вивчення

Додаткові навички:

• Вивчав основи цифрової фотографії

• Системне адміністрування:

o встановлення та налагодження:

- ОС Windows XP/Vista/ 7 / 8

- Microsoft Office 2003/2007/2010/2013,

- утиліти,

- антивіруси,

- спеціалізоване ПЗ (Adobe, 1C і т.д.)

o підключення до мережі інтернет

o модернізація ПК

Знання ПК:

Photoshop, LightRoom, Illustrator, (+CorelDRAW) InDesign,

Flash, Fireworks, Dreamweaver (знання HTML/CSS/JavaScript/PHP/AJAX/MySQL, знайомий з такими CMS як DLE, Wordpress, Inovision PowerBoard, PHPBB, vBulleton, Drupal, Joomla..

Premiere PRO, After Effects, Audition/Sound Booth

MAYA 3D, 3D MAX, ArchiCAD/AutoCAD

• на етапі вивчення: Corel Painter, Vue, ZBrush, XSI...

• + див. Додаткові навички -> Системне адміністрування :)

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaDrupalAjaxFlashDLEAutoCADInDesignCorelDRAWIllustratorArchiCADPhotoshopAfter Effects
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Отзывы заказчиков
drop18
Кирилл 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
10 лет назад
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