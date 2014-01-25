Особові дані:
П.І.Б.: Мельник Олег Володимирович
Дата народження: 10 січня 1990р.
Адреса: м. Львів, вул. Любінська
моб. 063 121 5555 і 068 843 72 77
skype: oleh.melnykatgmail.com
цивільний стан: не одружений
без шкідливих звичок
Освіта:
2011 - 2012рр. - Інститут архітектури, спеціальність – "Дизайн інтер'єру"
2007 – 2011рр. – Інститут архітектури, спеціальність – "Дизайн"
2006 – 2008рр. – Комп`ютерна Академія "ШАГ", спеціальність – "Дизайн та ІТ-технології"
1997 – 2007рр. – Спеціалізована загально-освітня школа №75 з поглибленим вивченням іноземних мов (англійська, німецька)
Мови:
Українська – рідна
Російська – вільно
Англійська – розмовний
Польська – добре
Німецька – середній рівень (із словником), на етапі вивчення
Додаткові навички:
• Вивчав основи цифрової фотографії
• Системне адміністрування:
o встановлення та налагодження:
- ОС Windows XP/Vista/ 7 / 8
- Microsoft Office 2003/2007/2010/2013,
- утиліти,
- антивіруси,
- спеціалізоване ПЗ (Adobe, 1C і т.д.)
o підключення до мережі інтернет
o модернізація ПК
Знання ПК:
Photoshop, LightRoom, Illustrator, (+CorelDRAW) InDesign,
Flash, Fireworks, Dreamweaver (знання HTML/CSS/JavaScript/PHP/AJAX/MySQL, знайомий з такими CMS як DLE, Wordpress, Inovision PowerBoard, PHPBB, vBulleton, Drupal, Joomla..
Premiere PRO, After Effects, Audition/Sound Booth
MAYA 3D, 3D MAX, ArchiCAD/AutoCAD
• на етапі вивчення: Corel Painter, Vue, ZBrush, XSI...
• + див. Додаткові навички -> Системне адміністрування :)
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