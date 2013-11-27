Дизайн, верстка упаковки

Уважаемые фрилансеры,

нам необходим дизайнер-верстальщик для изготовления 3D упаковок, человек надежный, владеющий графическими программами.) Наша компания занимается фармацевтической деятельностью, поэтому это упаковки лекарственных препаратов и косметических продуктов.

Сделать нужно следующее:

1. Используя развертку упаковки в pdf, сделать 3D макеты упаковки в любых, по нашему требованию, графических форматах: tiff, jpeg,

2. Качественно сфотографировать флакон упаковки и, также подготовить изображение в графическом формате.

Изображения должны быть высокого качества, обработаны в соответствующих программах и предназначены для размещения на сайте, в печатных материалах, в журналах, на выставочных стендах.

Сроки сжатые.

Спасибо!