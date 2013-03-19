biofarm

Анна biofarm

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Разработка креативной концепции бренда

    Для выхода на фармацевтический рынок нового лекарственного препарата Оралсепт необходимо разработать креативную концепцию бренда, создать ее схематичное, но четкое видение: согласованность имиджа, слогана, его "жизнь" в ТВ ролике и т.п. Комплект ...

    Фирменный стиль13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нейминг лекарственного препарата

    $50

    Приветствую , уважаемые фрилансеры! Наша фармацевтическая компания находится в поиске названия для лекарственного препарата. Описание продукта: Лекарственное средство в виде таблеток. Рецептурный препарат. Действующее вещество - Монтелукаст ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нейминг лекарственного препарата

    $50

    Уважаемые фрилансеры, доброго времени суток! Необходимо название для лекарственного препарата! Описание продукта: Лекарственное средство в виде гранул для приготовления раствора для приема внутрь. Рецептурный препарат. Действующее вещество – Фосфомицина ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн, верстка упаковки

    Уважаемые фрилансеры, нам необходим дизайнер-верстальщик для изготовления 3D упаковок, человек надежный, владеющий графическими программами.) Наша компания занимается фармацевтической деятельностью, поэтому это упаковки лекарственных препаратов и косметических продуктов. Сделать ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Название для препарата (спрей для носа)

    Анна, добрый день! Учитывая положительный опыт работы с Вами, обращаюсь еще раз.) Необходимо название для лекарственного средства. Информация по препарату: Состав: МОМЕТАЗОНА ФУРОАТ. Форма: ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн упаковки для дентальных аппликаторов

    $250

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать дизайн упаковки для дентальных аппликаторов Open Smile, а именно адаптировать уже имеющуюся упаковку (коробка общая+ индивидуальная упаковка аппликатора), изменив лица на фотографии и ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Название для крема (активный сжигатель жира)

    $50

    Необходимо название на русском языке. Крем Active PPC — активный сжигатель жира. Уникальная инновационная форма продукта – крем (также есть в виде раствора), который наносится на проблемные участки тела. Продукт имеет в ...

    Нейминг и Слоганы12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Название для препарата

    $50

    Необходимо название для лекарственного препарата. Действующее вещество — Силденафил. Формы выпуска – пленка растворимая во рту (уникальная форма выпуска, ранее не использовалась в РФ). Фармакологическое действие — улучшающее эректильную функцию. Применяют ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Слоган для фармацевтической компании

    $50

    VictoriaPharm (ВикторияФарм) — фармацевтическая компания, основанная в Эстонии, планирует выход на рынок в 2013 году. Наши цели: поиск качественных лекарственных препаратов и их вывод на российский фармрынок по доступным ценам. Наша целевая ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • ВикторияФарм

    ВикторияФарм - фармацевтическая компания, основанная в Эстонии, планирует выход на фармацевтический рынок в 2013 году. Наши цели: поиск качественных лекарственных препаратов и их вывод на российский фармрынок по доступным ценам. Наша целевая аудитория: ...

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
$145
10 баллов
10 лет назад
Необходимо перевести с русского на английский (устав компании)
Приятный в общении, оперативный заказчик. Рекомендуем!
Работа отличная, всё в срок ! Рекомендуем
Ответный отзыв
slavkamira
Мирослава 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нейминг лекарственного препарата
Анна - отличный заказчик! Оперативное проведение конкурса, четкие требования, своевременное выявление победителя. В преддверии Нового года - поздравляю с наступающим! Успехов и процветания!
то что надо
Ответный отзыв
Tot_us
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нейминг лекарственного препарата
Спасибо за присужденные лавры))) и моментальную оплату.
Юрий, спасибо за предложенные Вами любопытные и оригинальные названия, из которых было выбрано самое лучшее.)
Ответный отзыв
mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
$250
10 баллов
12 лет назад
Дизайн упаковки для дентальных аппликаторов
Анна отличный заказчик! Спасибо за интересный :) смайл- проект и приятное общение! Поработали плодотворно!
Екатерина, спасибо за достойную работу (редизайн упаковки дентальных аппликаторов). Качественно, в срок, креативно. Спасибо также за Ваш позитив, понимание и терпение.) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$75
10 баллов
12 лет назад
Название для препарата (спрей для носа)
В очередной раз благодарю Анну за проявленное ко мне доверие. Отдельное спасибо за приятное общение, тактичность и адекватность. Надеюсь, что результат моей работы поможет достичь Вашей компании необходимых высот. Всегда рада сотрудничеству и, несомненно, рекомендую всем исполнителям! С самыми светлыми пожеланиями!
Анна, спасибо за качество и быстроту Вашей работы по неймингу. Огромный плюс в том, что каждое из предложенных названий было четко обоснованно и проверено на чистоту доменного имени. Спасибо за высокий уровень профессионализма и большое количество предложенных Вами интересных и нестандартных вариантов по неймингу. Надеюсь и дальше сотрудничать с Вами!
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