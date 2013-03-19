VictoriaPharm (ВикторияФарм) — фармацевтическая компания, основанная в Эстонии, планирует выход на рынок в 2013 году. Наши цели: поиск качественных лекарственных препаратов и их вывод на российский фармрынок по доступным ценам. Наша целевая ...