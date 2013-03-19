Необходимо перевести с русского на английский юридический документ (устав), 30 листов ( 54 987 знаков с пробелами) Прошу указать цену и сроки исполнения
- Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для выхода на фармацевтический рынок нового лекарственного препарата Оралсепт необходимо разработать креативную концепцию бренда, создать ее схематичное, но четкое видение: согласованность имиджа, слогана, его "жизнь" в ТВ ролике и т.п. Комплект ...Фирменный стиль13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Приветствую , уважаемые фрилансеры! Наша фармацевтическая компания находится в поиске названия для лекарственного препарата. Описание продукта: Лекарственное средство в виде таблеток. Рецептурный препарат. Действующее вещество - Монтелукаст ...Завершен11 лет назад
- $50
Уважаемые фрилансеры, доброго времени суток! Необходимо название для лекарственного препарата! Описание продукта: Лекарственное средство в виде гранул для приготовления раствора для приема внутрь. Рецептурный препарат. Действующее вещество – Фосфомицина ...Завершен11 лет назад
Уважаемые фрилансеры, нам необходим дизайнер-верстальщик для изготовления 3D упаковок, человек надежный, владеющий графическими программами.) Наша компания занимается фармацевтической деятельностью, поэтому это упаковки лекарственных препаратов и косметических продуктов. Сделать ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт11 лет назад
Анна, добрый день! Учитывая положительный опыт работы с Вами, обращаюсь еще раз.) Необходимо название для лекарственного средства. Информация по препарату: Состав: МОМЕТАЗОНА ФУРОАТ. Форма: ...Завершен12 лет назад
- $250
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать дизайн упаковки для дентальных аппликаторов Open Smile, а именно адаптировать уже имеющуюся упаковку (коробка общая+ индивидуальная упаковка аппликатора), изменив лица на фотографии и ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо название на русском языке. Крем Active PPC — активный сжигатель жира. Уникальная инновационная форма продукта – крем (также есть в виде раствора), который наносится на проблемные участки тела. Продукт имеет в ...Нейминг и Слоганы12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо название для лекарственного препарата. Действующее вещество — Силденафил. Формы выпуска – пленка растворимая во рту (уникальная форма выпуска, ранее не использовалась в РФ). Фармакологическое действие — улучшающее эректильную функцию. Применяют ...Завершен12 лет назад
- $50
VictoriaPharm (ВикторияФарм) — фармацевтическая компания, основанная в Эстонии, планирует выход на рынок в 2013 году. Наши цели: поиск качественных лекарственных препаратов и их вывод на российский фармрынок по доступным ценам. Наша целевая ...Завершен12 лет назад
ВикторияФарм - фармацевтическая компания, основанная в Эстонии, планирует выход на фармацевтический рынок в 2013 году. Наши цели: поиск качественных лекарственных препаратов и их вывод на российский фармрынок по доступным ценам. Наша целевая аудитория: ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт12 лет назад