Нейминг лекарственного препарата

# 1 — $ 50

Уважаемые фрилансеры, доброго времени суток!

Необходимо название для лекарственного препарата!

Описание продукта:

Лекарственное средство в виде гранул для приготовления раствора для приема внутрь. Рецептурный препарат.

Действующее вещество – Фосфомицина трометамол применяется при остром бактериальном цистите, острых приступах рецидивирующего бактериального цистита; бактериальном неспецифическом уретрите; бессимптомная массивная бактериурия у беременных; послеоперационные инфекции мочевых путей; для профилактики инфекции мочевыводящих путей при хирургическом вмешательстве и трансуретральных диагностических исследованиях.

Особенности продукта:

Применение продукта не требует курсового лечения – достаточно 1-кратного, или (очень редко!!!) 2-кратного приема.

Продукт имеет конкурентов на рынке

- Монурал®

- Урофосфабол®

Целевая аудитория:

1. Пациенты — М и Ж, взрослые и дети от 5 лет, страдающие инфекционными заболеваниями мочевывожящих путей (особенно острый бактериальный цистит, обострение хроничскогорецидивирующего бактериального цистита, при уретрите и т.д.)

2. Врачи – урологи

3. Провизоры, работники аптек

Ассоциации с названием:

Название должно

- быть серьезным, не игривым, иметь отношение к медицине, фармакологии, лечению серьезных заболеваний

- иметь (по возможности) связь с действующим веществом лекарства Фосфомицин трометамол

- существенно отличаться от любого другого названия лекарства в РФ, не должен походить ни на одно лекарство до степени смешения – очень важно!

Возможные ассоциативные слова:

1. Основной. В названии должен звучать корень «уро» «ура» «урина» «уроло»

2. Альтернативный. Название может быть любым и должно передавать потребителю чувство легкости, облегчения от дискомфорта, страданий. Безмятежность, свежесть, быстрое решение проблем, освобождение от боли.

Язык названия — русский.

Свободные доменные зоны ru. и com.

Спасибо.