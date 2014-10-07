Коллеги, привет! Нужно подготовить название и слоган для группы компаний. К понедельнику утру нужно, чтобы все было готово. Подробности в прикрепленном файле.
Нейминг лекарственного препарата
Уважаемые фрилансеры, доброго времени суток!
Необходимо название для лекарственного препарата!
Описание продукта:
Лекарственное средство в виде гранул для приготовления раствора для приема внутрь. Рецептурный препарат.
Действующее вещество – Фосфомицина трометамол применяется при остром бактериальном цистите, острых приступах рецидивирующего бактериального цистита; бактериальном неспецифическом уретрите; бессимптомная массивная бактериурия у беременных; послеоперационные инфекции мочевых путей; для профилактики инфекции мочевыводящих путей при хирургическом вмешательстве и трансуретральных диагностических исследованиях.
Особенности продукта:
Применение продукта не требует курсового лечения – достаточно 1-кратного, или (очень редко!!!) 2-кратного приема.
Продукт имеет конкурентов на рынке
- Монурал®
- Урофосфабол®
Целевая аудитория:
1. Пациенты — М и Ж, взрослые и дети от 5 лет, страдающие инфекционными заболеваниями мочевывожящих путей (особенно острый бактериальный цистит, обострение хроничскогорецидивирующего бактериального цистита, при уретрите и т.д.)
2. Врачи – урологи
3. Провизоры, работники аптек
Ассоциации с названием:
Название должно
- быть серьезным, не игривым, иметь отношение к медицине, фармакологии, лечению серьезных заболеваний
- иметь (по возможности) связь с действующим веществом лекарства Фосфомицин трометамол
- существенно отличаться от любого другого названия лекарства в РФ, не должен походить ни на одно лекарство до степени смешения – очень важно!
Возможные ассоциативные слова:
1. Основной. В названии должен звучать корень «уро» «ура» «урина» «уроло»
2. Альтернативный. Название может быть любым и должно передавать потребителю чувство легкости, облегчения от дискомфорта, страданий. Безмятежность, свежесть, быстрое решение проблем, освобождение от боли.
Язык названия — русский.
Свободные доменные зоны ru. и com.
Спасибо.
Победитель конкурса
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