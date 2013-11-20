Нейминг для интернет-магазина.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт10 заявок377 просмотров

Здравствуйте!

Нужен нейминг, указывайте пожалуйста стоимость для 2-х вариантов и сроки. Спасибо

1.название для интернет-магазина фатина (в дальнейшем возможно расширение ассортимента товаров для творчества).

2. название для интернет магазина, домен (обязательно свободный), слоган

11 лет назад
laki33
Юлия 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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