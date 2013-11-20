Нейминг для интернет-магазина.

Необходимо придумать бренд для компании, предоставляющей услуги видеонаблюдения через интернет (монтаж, сопровождение, сервис, программный комплекс, продажа оборудования). Нужно короткое и красивое название не более че из 7 символов, и нужно, чтобы свободны эти названия были ...