# 1 — $ 50

Необходимо придумать бренд для компании, предоставляющей услуги видеонаблюдения через интернет (монтаж, сопровождение, сервис, программный комплекс, продажа оборудования). Нужно короткое и красивое название не более че из 7 символов, и нужно, чтобы свободны эти названия были домены в зоне .com и .ru, не нужно их регистрировать! Зарегистрирую я сам. В будущем будут объявлены конкурсы на логотип и дизайн сайта. Это должно быть красивое название! Есть подобные компании на рынке, например veedo, ivideon. Допускаются приставки i и air, например airVision или iVideon.

Немного о проекте: Это будет профессиональная система видеонаблюдения через интернет, доступная каждому, программный комплекс для всех операционных систем, а так же android, ios.

Ваша задача только придумать красивое короткое название, которое будет доступно в домене .com и .ru, легкие 50 баксов:)