Придумать бренд

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен37 заявок2344 просмотра
#1$50

Необходимо придумать бренд для компании, предоставляющей услуги видеонаблюдения через интернет (монтаж, сопровождение, сервис, программный комплекс, продажа оборудования). Нужно короткое и красивое название не более че из 7 символов, и нужно, чтобы свободны эти названия были домены в зоне .com и .ru, не нужно их регистрировать! Зарегистрирую я сам. В будущем будут объявлены конкурсы на логотип и дизайн сайта. Это должно быть красивое название! Есть подобные компании на рынке, например veedo, ivideon. Допускаются приставки i и air, например airVision или iVideon.

Немного о проекте: Это будет профессиональная система видеонаблюдения через интернет, доступная каждому, программный комплекс для всех операционных систем, а так же android, ios.

Ваша задача только придумать красивое короткое название, которое будет доступно в домене .com и .ru, легкие 50 баксов:)

AndroidiOS
11 лет назад
gaidukov
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
#1
Екатерина - очень отзывчивый исполнитель! За время проведения конкурса Екатерина предложила более сотни вариантов, пока не был найден самый подходящий вариант.
Спасибо за интересный конкурс, надеюсь выбранный вариант принесет успех Вашей компании! Только положительные впечатления от сотрудничества. Рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
#1

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