Нейминг для студии потолков .

Анной была выполнена работа по неймингу для студии натяжных потолков. Я бы назвала этот проект " через тернии к звездам". Анна супер профессионально выполнила работу , даже не взирая на очень путанный и не конкретно заполненный мною бриф ( это я уже потом поняла, насколько это важно) . Анна очень талантливо и грамотно нашла то самое название, со смыслом и содержанием. В подарок от Анны , на именины студии , мы получили несколько вариантов слоганов и легенду бренда. Если вам нужен не стандартный подход настоящего профи, то обращайтесь к Анне, только бриф продуманно заполняйте . Анне еще раз огромное СПАСИБО !!!