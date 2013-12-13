Нейминг для студии потолков .

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен1 заявка191 просмотр

Разработать нейминг для студии потолков , согласно брифу

11 лет назад
Anhelato
Анжела 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$50
7 дней
Анной была выполнена работа по неймингу для студии натяжных потолков. Я бы назвала этот проект " через тернии к звездам". Анна супер профессионально выполнила работу , даже не взирая на очень путанный и не конкретно заполненный мною бриф ( это я уже потом поняла, насколько это важно) . Анна очень талантливо и грамотно нашла то самое название, со смыслом и содержанием. В подарок от Анны , на именины студии , мы получили несколько вариантов слоганов и легенду бренда. Если вам нужен не стандартный подход настоящего профи, то обращайтесь к Анне, только бриф продуманно заполняйте . Анне еще раз огромное СПАСИБО !!!
Благодарю Анжелу за выбор и доверие! Всегда интересно добиваться конечной цели и полностью попадать в ТО САМОЕ, что необходимо. Пусть путь к достижению идеального нейма был не слишком легким, зато чрезвычайно увлекательным! Желаю Анжеле успехов в работе, удачи и всего самого лучшего! И, несомненно, только самые положительные рекомендации для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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