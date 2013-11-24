Открывается автосервис мастерская по ремонту стартеров и генераторов. Требуется для нее название. Так же должен быть свободен домен в зоне ру. В одно слово. Не более 10 символов. Название хотелось бы чтобы ...
Имя и слоган группы компаний
Коллеги, привет!
Нужно подготовить название и слоган для группы компаний.
К понедельнику утру нужно, чтобы все было готово. Подробности в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
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