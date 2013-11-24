Название для мастерской стартеров и генераторов

# 1 — $ 150

Открывается автосервис мастерская по ремонту стартеров и генераторов.

Требуется для нее название. Так же должен быть свободен домен в зоне ру. В одно слово. Не более 10 символов.

Название хотелось бы чтобы было связано с электричеством или с запуском двигателя. Легкое на произношение.