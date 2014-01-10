Нейминг лекарственного препарата

# 1 — $ 50

Приветствую , уважаемые фрилансеры!

Наша фармацевтическая компания находится в поиске названия для лекарственного препарата.

Описание продукта:

Лекарственное средство в виде таблеток. Рецептурный препарат.

Действующее вещество - Монтелукаст натрия применяется для профилактики и длительного лечения бронхиальной астмы, включая предупреждение симптомов заболевания в дневное и ночное время, лечение бронхиальной астмы у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте, предупреждение бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой. Купирование симптомов сезонного и постоянного аллергического ринита.

Целевая аудитория:

1. Пациенты - М и Ж, взрослые и дети от 6 лет, страдающие бронхиальной астмой

2. Врачи – терапевты, пульмонологи, аллергологи-иммунологи

3. Провизоры, работники аптек

Ассоциации с будущим названием, идеи:

Название должно

- быть серьезным, не игривым, иметь отношение к медицине, фармакологии, лечению серьезных заболеваний

- иметь (по возможности) связь с действующим веществом лекарства - Монтелукаст натрия

- существенно отличаться от любого другого названия лекарства в РФ (а особенно ближайших конкурентов) – не должен походить ни на одно лекарство до степени смешения – очень важно!

Возможные ассоциативные слова:

Лейкотриеновые рецепторы, бронхоспазм, астма, Монтелукаст.

Ассоциации связаны с легкостью, безмятежностью, свежестью, дуновением ветра, с пространством. Название должно вызывать абсолютную уверенность в действии продукта - передавать потребителю чувство свободного легкого дыхания, «воздушности», свободы.

Продукт имеет конкурентов на рынке:

- Сингуляр®

- Монтелар®

- Сингулекс®

- Экталуст®

- Монкаста

- Монакс®

- Синглон®

Язык названия: русский.

Свободные доменные зоны ru. и com.

Спасибо! Ждем интересные варианты.