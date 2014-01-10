Нейминг лекарственного препарата

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен27 заявок1343 просмотра
#1$50

Приветствую , уважаемые фрилансеры!

Наша фармацевтическая компания находится в поиске названия для лекарственного препарата.

Описание продукта:

Лекарственное средство в виде таблеток. Рецептурный препарат.

Действующее вещество - Монтелукаст натрия применяется для профилактики и длительного лечения бронхиальной астмы, включая предупреждение симптомов заболевания в дневное и ночное время, лечение бронхиальной астмы у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте, предупреждение бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой. Купирование симптомов сезонного и постоянного аллергического ринита.

Целевая аудитория:

1. Пациенты - М и Ж, взрослые и дети от 6 лет, страдающие бронхиальной астмой

2. Врачи – терапевты, пульмонологи, аллергологи-иммунологи

3. Провизоры, работники аптек

Ассоциации с будущим названием, идеи:

Название должно

- быть серьезным, не игривым, иметь отношение к медицине, фармакологии, лечению серьезных заболеваний

- иметь (по возможности) связь с действующим веществом лекарства - Монтелукаст натрия

- существенно отличаться от любого другого названия лекарства в РФ (а особенно ближайших конкурентов) – не должен походить ни на одно лекарство до степени смешения – очень важно!

Возможные ассоциативные слова:

Лейкотриеновые рецепторы, бронхоспазм, астма, Монтелукаст.

Ассоциации связаны с легкостью, безмятежностью, свежестью, дуновением ветра, с пространством. Название должно вызывать абсолютную уверенность в действии продукта - передавать потребителю чувство свободного легкого дыхания, «воздушности», свободы.

Продукт имеет конкурентов на рынке:

- Сингуляр®

- Монтелар®

- Сингулекс®

- Экталуст®

- Монкаста

- Монакс®

- Синглон®

Язык названия: русский.

Свободные доменные зоны ru. и com.

Спасибо! Ждем интересные варианты.

11 лет назад
biofarm
Анна 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Победитель конкурса

Tot_us
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
#1
Юрий, спасибо за предложенные Вами любопытные и оригинальные названия, из которых было выбрано самое лучшее.)
Спасибо за присужденные лавры))) и моментальную оплату.

Заявки фрилансеров

Tot_us
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Нейминг лекарственного препарата

    $50

    Уважаемые фрилансеры, доброго времени суток! Необходимо название для лекарственного препарата! Описание продукта: Лекарственное средство в виде гранул для приготовления раствора для приема внутрь. Рецептурный препарат. Действующее вещество – Фосфомицина ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Название для мастерской стартеров и генераторов

    $150

    Открывается автосервис мастерская по ремонту стартеров и генераторов. Требуется для нее название. Так же должен быть свободен домен в зоне ру. В одно слово. Не более 10 символов. Название хотелось бы чтобы ...

    Нейминг и Слоганы37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нейминг для интернет-магазина.

    $50

    Здравствуйте! Нужен нейминг, указывайте пожалуйста стоимость для 2-х вариантов и сроки. Спасибо 1.название для интернет-магазина фатина (в дальнейшем возможно расширение ассортимента товаров для творчества). 2. название для интернет ...

    Нейминг и Слоганы10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать бренд

    $50

    Необходимо придумать бренд для компании, предоставляющей услуги видеонаблюдения через интернет (монтаж, сопровождение, сервис, программный комплекс, продажа оборудования). Нужно короткое и красивое название не более че из 7 символов, и нужно, чтобы свободны эти названия были ...

    AndroidiOS
    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно придумать название сайта

    Нужно придумать название сайта, а точнее название доменного имени (.com ) от 4 - 8 символов чтобы быть легко запомнить название должно быть красивым и уникальным Напимер: mega.com, super.com и ...

    Нейминг и Слоганы9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад