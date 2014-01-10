Уважаемые фрилансеры, доброго времени суток! Необходимо название для лекарственного препарата! Описание продукта: Лекарственное средство в виде гранул для приготовления раствора для приема внутрь. Рецептурный препарат. Действующее вещество – Фосфомицина ...
Нейминг лекарственного препарата
Приветствую , уважаемые фрилансеры!
Наша фармацевтическая компания находится в поиске названия для лекарственного препарата.
Описание продукта:
Лекарственное средство в виде таблеток. Рецептурный препарат.
Действующее вещество - Монтелукаст натрия применяется для профилактики и длительного лечения бронхиальной астмы, включая предупреждение симптомов заболевания в дневное и ночное время, лечение бронхиальной астмы у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте, предупреждение бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой. Купирование симптомов сезонного и постоянного аллергического ринита.
Целевая аудитория:
1. Пациенты - М и Ж, взрослые и дети от 6 лет, страдающие бронхиальной астмой
2. Врачи – терапевты, пульмонологи, аллергологи-иммунологи
3. Провизоры, работники аптек
Ассоциации с будущим названием, идеи:
Название должно
- быть серьезным, не игривым, иметь отношение к медицине, фармакологии, лечению серьезных заболеваний
- иметь (по возможности) связь с действующим веществом лекарства - Монтелукаст натрия
- существенно отличаться от любого другого названия лекарства в РФ (а особенно ближайших конкурентов) – не должен походить ни на одно лекарство до степени смешения – очень важно!
Возможные ассоциативные слова:
Лейкотриеновые рецепторы, бронхоспазм, астма, Монтелукаст.
Ассоциации связаны с легкостью, безмятежностью, свежестью, дуновением ветра, с пространством. Название должно вызывать абсолютную уверенность в действии продукта - передавать потребителю чувство свободного легкого дыхания, «воздушности», свободы.
Продукт имеет конкурентов на рынке:
- Сингуляр®
- Монтелар®
- Сингулекс®
- Экталуст®
- Монкаста
- Монакс®
- Синглон®
Язык названия: русский.
Свободные доменные зоны ru. и com.
Спасибо! Ждем интересные варианты.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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