Переделать формат коммерческого предложения

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Необходимо переделать формат коммерческого предложения. В данный момент есть форматы Word, ai, pdf. Нужно сделать коммерческое предложение картинкой и вставить его в почту на весь экран.

11 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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