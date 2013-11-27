Добрый день, нужно произвести следующие работы: 1) Визитка 4*7 функциональная (самоклеющайся- на прозрачном аракале и бумажная обычная) Дизайн делается на базе сайта http://www.pchelper.kz/ Визитка на аракале будет клеится ...
Переделать формат коммерческого предложения
Необходимо переделать формат коммерческого предложения. В данный момент есть форматы Word, ai, pdf. Нужно сделать коммерческое предложение картинкой и вставить его в почту на весь экран.
Заявки фрилансеров
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