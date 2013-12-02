Переделать макет для визиток

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен18 заявок196 просмотров

Приветствую!

Необходимо переделать имеющийся макет визитки.

Имеющийся макет сделан для директора, нужно сделать обезличенный макет визитки для раздачи на выставке.

Перенести логотип, изменить цвет фона на белый.

Грамотно разместить текст с перечнем выполняемых работ.

На обратной стороне разместить текст с акцией.

Исходники макета есть в PSD и CDR

Конечный макет должен быть предоставлен в CDR по требованию типографии.

11 лет назад
xavantes
48 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
$15
1 день
Только приятные впечатления от сотрудничества! Рекомендую как хорошего специалиста!
Рад был сотрудничеству, оплата была произведена согласно договоренности. Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад

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