Исходные данные: Есть старый сайт компании, посвященный ремонту зданий. Были начаты работы по созданию нового сайта, на основе старого. Был сделан полный редизайн, отрисованы все основные страницы, сделана их верстка, после чего работа затормозилась ...
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется SEO-продвижение трех сайтов схожей тематики (производство продукции). Сайты небольшие (CMS WordPress), объем работы не велик, но нужна положительная динамика в движении всех трех сайтов в ТОПы поисковиков. Ищу одного толкового исполнителя ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт7 лет назад
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} Требуется SEO-продвижение трех сайтов схожей тематики(производство продукции). Сайты небольшие (CMS WordPress), объем работы ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую! Нужен специалист, который возьмет на себя работу по созданию и переносу контента на англоязычную версию сайта. Изначально сайт сделан на русском, тематика - доставка готового питания. Теперь появились планы работать с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется выполнить ряд доработок по сайту, ищу веб-программиста кто работает и хорошо знает MODx Revo - в рамках готового сайта нужно на имеющихся страницах добавить кнопки вызова форм, привязать сами формы к кнопкам чтобы собирать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищу специалиста для переноса сайта с одного хостинга на другой. Сайт находится по адресу: glass-wall.ru CMS - неизвестная, скорее всего самописная. Доступа к хостинг-панели нет в виду потери контакта с изначальным разработчиком сайта, который ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу специалиста, который сможет сегодня выделить время и подключить наш новый сайт (доставка готовой еды) к системе приема платежей Яндекс.Касса. Сайт на MODx+Shopkeeper3, предварительно в Кассе формальности все прошли, можно заниматься подключением, аккаунт ...Закрыт8 лет назад
Нужен специалист по MODx и shopkeeper способный помочь решить следующую проблему - есть сайт по доставке еды, оформление заказов и корзина работает через функционал shopkeeper. Процедура заказа и оформления вкратце выглядит так: 1. юзер ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть незаконченный сайт компании-производителя продукции из металла, находящийся в стадии разработки, выполнен на движкеMODx. Предыдущий исполнитель не закончил работу и исчез с горизонта. По сайту необходимо выполнить кучу мелких правок и доработок как по функционалу, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Для уже готового рабочего сайта на Битриксе требуется обновить одну из страниц. Новая версия уже готова в PSD, ее нужно отверстать и после интегрировать в текущую структуру сайта вместо старой страницы. Также настроить корректную отправку ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется помощь в доработке корпоративного сайта на CMS Битрикс Список основных задач, которые предстоит решать: 1. Установка на сайт кодов и скриптов аналитических платформ, помощь в настройке целей для аналитики ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется back-end доработка сайта на CMS 1С Битрикс. Какие задачи необходимо будет выполнять: 1. Требуется установка мобильной версии сайта (готовая верстка страниц) на CMS 1С Битрикс. Выполнение данного пункта требуется ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист для настройки расширенной электронной торговли в системах аналитики Google Analytics и/или Яндекс Метрика для интернет-магазина www.rokaro.ru Необходима работа "под ключ", чтобы на выходе все было полностью настроено и готово к анализу в ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Установить цели для Google Analytics и Яндекс.Метрики на посадочной странице - всего 4 формы заявки на всей странице, необходимо чтобы в системах аналитики корректно считались в качестве целей реально отправленные заявки (а не просто нажатие ...Закрыт8 лет назад
Есть ООО (УСН доход - расход; 15%), по которой не сдана отчетность за 2015 год.Из-за кризиса в 2015 году деятельность практически не велась - за весь год по расчетному счету прошло 3-4 операции и все. ...Бухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
Требуется веб-программист для работы по сайту - установка готовой верстки на движок typo3 и дальнейшее приведение нового сайта в 100%-работоспособное состояние - отладка скриптов отправки данных с форм и т.п. Интересует стоимость работ ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $150
Приветствую! Ищу специалиста для проведения работ, направленных на оптимизацию форума. ТЗ по форуму: daquitania.com 1. апгрейд форума до современной (последней стабильной) версии php 2. Установка ...Закрыт10 лет назад
- $150
Приветствую! Ищу специалиста для проведения работ, направленных на оптимизацию форума. По форуму daquitania.com, необходимо выполнить следующие задачи: Приветствую! Ищу специалиста для проведения работ, направленных на оптимизацию форума. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Небольшая веб-студия ищет субподрядчика на выполнение работ по SEO продвижению и оптимизации сайтов. Мы специализируемся на контексте, лендингах, но иногда обращаются заказчики именно по SEO продвижению сайтов, в связи с чем ищем адекватного и ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Ищу специалиста кто настроит аккаунт Google Analytics таким образом чтобы там подсчитывали и отображались следующие метрики в отчетах: - CPL/CPA (стоимость лида/конверсии) - CAC (стоимость привлеченного клиента) - ROI ...Закрыт10 лет назад