xavantes

Александр xavantes

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Веб-программист MODx Revo
MODX
Все прошло отлично, только положительные впечатления от сотрудничества!
Андрей справился с задачей на отлично! Был на связи, не пропадал, деньги оплатил по факту, ответственный исполнитель, побольше бы таких! Рекомендую!
Ответный отзыв
konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Верстка страницы сайта и интеграция в текущую структуру (битрикс)
Хороший заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи, оплата вовремя, надеюсь на дальнейшие сотрудничество!
Отлично и в срок справился с задачей! Буду обращаться неоднократно по вопросам доработки сайта на Битрикс. Рекомендую этого специалиста!
Ответный отзыв
Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$18
10 баллов
11 лет назад
Написать 3 статьи на тему здорового питания
Написание статей
Интересная задача и быстрая проверка и оплата. Рекомендую!
Отличное качество и очень высокая скорость выполнения задачи - могу смело рекомендовать данного исполнителя для написания статей для сайта или рассылки. Я доволен!
Ответный отзыв
newiy
Ирина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Дизайн лендинга
Александр показал себя как спокойный, понимающий и уравновешенный заказчик. Всем рекомендую и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Конечным вариантом лендинга доволен, правда чтобы получить данный результат, пришлось приложить некоторые усилия чтобы добиться того качества, которое нам было необходимо. И по срокам выбились из планируемого графика в виду личных обстоятельств исполнителя. Но в конечном итоге все разрешилось, работой довольны.
Ответный отзыв
proevgenii
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Доработать дизайн сайта на основе шаблона
Отличный заказчик. Поставлена четкая задача, всегда на связи, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
Только положительные впечатления от работы с Евгением. Все время на связи, делает работу качественно, сроки не срывает. Будем продолжать сотрудничество и дальше.
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