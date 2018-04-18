Требуется SEO-продвижение сайта производителя продукции.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}

p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}

﻿Требуется SEO-продвижение трех сайтов схожей тематики(производство продукции). Сайты небольшие (CMS WordPress), объем работы не велик,

но нужна положительная динамика в движении всех трех сайтов в ТОПы поисковиков.

Ищу одного толкового исполнителя или команду, кому отдам на аутсорсинг продвижение

всех трех сайтов.

Условия к исполнителям - оплата исключительно безналичнымперечислением, поэтому у вас должна быть возможность принять оплату на свое ИП или

ООО. Заниматься пополнением электронных кошельков не буду не при каких раскладах,

поэтому трезво оценивайте свои возможности. Работа по договору, с графиком ежемесячных

платежей. Если у вас нет отзывов и вы не можете подтвердитьсвою квалификацию - не тратьте мое и свое время, такие кандидаты рассматриваться

не будут. Заявки с общим текстом, которые вы копируете изблокнота и лепите в каждый проект, в надежде что выберут вас - будут сразу удаляться

мной без рассмотрения. Отвечу только тем, кто прочитал мое объявление и вразумительно

ответил. Приоритет в рассмотрении заявок тем, кто сразу обозначит примерную стоимость

работы за 1 веб-сайт. Спасибо за внимание, жду ваши заявки.