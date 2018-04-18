Привлечь целевой трафик

Необходим специалист по настройке директа для детского онлайн-развивающего сервиса, целевая аудитория - мамы детей от 3 до 14 лет. Составление списка запросов, ключевых слов, оптимизация сайта для поисковиков, анализ конкурентов, разработка полноценной кампании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужно привлечь участников на вебинар. Поиск целевого трафика.
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