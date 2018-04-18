Требуется помощник SEO-специалиста на фриланс

Нужна консультация по продвижению сайта. Необходимо сделать аудит и после пообщаться с нами в живую (типа круглого стола на нашей територии). На встрече будут программист, директолог и технический специалист. Вы должны быть из Санкт-Петербурга (мы находимся на ВО).