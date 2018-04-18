Необходим специалист по настройке директа для детского онлайн-развивающего сервиса, целевая аудитория - мамы детей от 3 до 14 лет. Составление списка запросов, ключевых слов, оптимизация сайта для поисковиков, анализ конкурентов, разработка полноценной кампании
Требуется помощник SEO-специалиста на фриланс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Сбор семантического ядра
- Опыт внутренней оптимизации сайта
- Базовый уровень знаний html и php
- Грамотный письменный русский язык
- Адекватность‚ аналитический склад ума
- Внимательность и исполнительность
- Ориентация на результат.
- Продвижение сайта
- Анализ конкурентов
- Аудит сайтов, составление структуры, тз на тексты
- Написание отчета о проделанных работах
Частичная занятость не полный рабочий день.
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