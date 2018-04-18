Требуется помощник SEO-специалиста на фриланс

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок293 просмотра
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Требования:

  • Сбор семантического ядра
  • Опыт внутренней оптимизации сайта
  • Базовый уровень знаний html и php
  • Грамотный письменный русский язык
  • Адекватность‚ аналитический склад ума
  • Внимательность и исполнительность
  • Ориентация на результат.
Обязанности:
  • Продвижение сайта
  • Анализ конкурентов
  • Аудит сайтов, составление структуры, тз на тексты
  • Написание отчета о проделанных работах
Условия:

Частичная занятость не полный рабочий день. 

6 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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