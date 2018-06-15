Помочь в рутинных сео-задачах

Нужно разработка детальной маркетинговой программы и комплексное продвижение сайта www.kurov-psydoc.ru в Яндекса, Гугл, СММ, соцсетях, крауд, СЕО… редизайн… Сайт уже давно существующий и продвигающийся, очень много претензий по внутренней структуре, навигации, меню, подаче материала, доверию, юзабилити… поэтому даже ...
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Ищу помощника SEO-оптимизатора, для выполнения задач по сайту:
1) Проверка сайта по готовому чек-листу
2) Составление ТЗ на тексты по готовой инструкции.
Отлично подойдет новичкам, которые хотят развиваться в этой области.
Проект примерно на месяц.
В откликах пишите сколько вы готовы уделять нашему проекту и чем занимались до этого.
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