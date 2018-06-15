Помочь в рутинных сео-задачах

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки203 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу помощника SEO-оптимизатора, для выполнения задач по сайту:

1) Проверка сайта по готовому чек-листу

2) Составление ТЗ на тексты по готовой инструкции.

Отлично подойдет новичкам, которые хотят развиваться в этой области.

Проект примерно на месяц.

В откликах пишите сколько вы готовы уделять нашему проекту и чем занимались до этого.

6 лет назад
gkl
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Chambo
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$60
7 дней
Адекватный, ответственный исполнитель
Хороший заказчик. Четкая постановка задач и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.