Продвижение и маркетинг сайта

Нужно разработка детальной маркетинговой программы и комплексное продвижение сайта www.kurov-psydoc.ru в Яндекса, Гугл, СММ, соцсетях, крауд,

СЕО… редизайн… Сайт уже давно существующий и продвигающийся, очень много

претензий по внутренней структуре, навигации, меню, подаче материала, доверию,

юзабилити… поэтому даже вывод в топ проблему прихода клиента не решит. Позиции

в выдаче постоянно пульсируют и уходят с топов даже по среднечастотным

запросам. Сайт для меня в последние пару лет – только балласт, клиенты пока

идут только по «сарафанке» и контекстной рекламе. Все усилия предыдущих «спецов»

даже не приблизили к выводу в топ. Вероятно по совокупности причин (медленная

загрузка, плохое наполнение и пр..) новые алгоритмы поисковиков тормозят сайт

на подходе к ТОП. Одна из версий: сайт из раздела «сложный». Так что считаю сначала

необходима разработка программы работ, поэтапное включение модулей продвижения,

а потом под эти цели будем адаптировать сайт. Неопытные самоучки, вчера

вышедшие на Сео – не беспокойте. Намерен долго и продуктивно работать со специалистом

(группой), способным взять контроль за ситуацией в свои руки. Однако понимаю,

что обещания и прогнозы в большей части не оправдываются, но нужны реальные,

обоснованные и продуманные планы, дела и внятный, просчитываемый, осязаемый

результат. При определении расходов на

проект готов исходить из первоначального минимума, и по мере получения

осязаемого сдвига, и хоть какой-то отдачи от работы – постепенно повышать бюджет.

Сразу платить немереные суммы не готов. Исходим из продуктивности прилагаемых усилий.

Предпочитаю работать с людьми спокойными, без звездной болезни, способными

общаться и обсуждать спорить и искать не только по переписке, но и с помощью

живой человеческой речи. Желательно в шаговой доступности от Москвы. Вадим Александрович