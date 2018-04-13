Продвижение и маркетинг сайта

Необходимо провести аудит сайта и внести необходимые корректировки для SEO продвижения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработка детальной маркетинговой программы и комплексное продвижение сайта www.kurov-psydoc.ru в Яндекса, Гугл, СММ, соцсетях, крауд,
СЕО… редизайн… Сайт уже давно существующий и продвигающийся, очень много
претензий по внутренней структуре, навигации, меню, подаче материала, доверию,
юзабилити… поэтому даже вывод в топ проблему прихода клиента не решит. Позиции
в выдаче постоянно пульсируют и уходят с топов даже по среднечастотным
запросам. Сайт для меня в последние пару лет – только балласт, клиенты пока
идут только по «сарафанке» и контекстной рекламе. Все усилия предыдущих «спецов»
даже не приблизили к выводу в топ. Вероятно по совокупности причин (медленная
загрузка, плохое наполнение и пр..) новые алгоритмы поисковиков тормозят сайт
на подходе к ТОП. Одна из версий: сайт из раздела «сложный». Так что считаю сначала
необходима разработка программы работ, поэтапное включение модулей продвижения,
а потом под эти цели будем адаптировать сайт. Неопытные самоучки, вчера
вышедшие на Сео – не беспокойте. Намерен долго и продуктивно работать со специалистом
(группой), способным взять контроль за ситуацией в свои руки. Однако понимаю,
что обещания и прогнозы в большей части не оправдываются, но нужны реальные,
обоснованные и продуманные планы, дела и внятный, просчитываемый, осязаемый
результат. При определении расходов на
проект готов исходить из первоначального минимума, и по мере получения
осязаемого сдвига, и хоть какой-то отдачи от работы – постепенно повышать бюджет.
Сразу платить немереные суммы не готов. Исходим из продуктивности прилагаемых усилий.
Предпочитаю работать с людьми спокойными, без звездной болезни, способными
общаться и обсуждать спорить и искать не только по переписке, но и с помощью
живой человеческой речи. Желательно в шаговой доступности от Москвы. Вадим Александрович
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