Консультация SEO - внешняя оптимизация сайта

А. Проработать семантическое ядро и при необходимости увеличить количество информационных страниц на сайте– степень влияния на SEO – 10 из 10 Б. Переработать тайтлы и метатеги - степень влияния на SEO – 9 из 10 В. Поправить ...
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[table]ЗадачаТребуется консультация (мастер-класс) с показом экрана в скайпе.
Тема: “Построение ссылочных профилей многостраничных сайтов”
Анализ ссылочного профиля конкурентов
динамика прироста;
методы линкбилдинга;
распределение по страницам;
анкор-лист.
2. Анализ своего сайта
3. Выработка стратегии ссылочного продвижения
Чисто практически показать, что смотрим, с помощью каких сервисов, как анализируем.
Оплата WMR Обязательные требованияСкайп голосом [/table]
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