Создать семантическое ядро

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок206 просмотров
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Нужно создать семантическое ядро по направлению запорная арматура для пищевой (молочной) промышленности (краны, клапаны, заслонки, переходники, отводы и т.д.) для написания продающих SEO текстов. 

6 лет назад
novic94
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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