Посты и ведение диалогов на форуме с упоминанием бренда

Требуется специалист с опытом работы на форумах (крауд-маркетинг, витальный маркетинг) для создания ветки на форуме автомобильной тематики (спецтехника). Работа заключается в создании ветки и упоминании бренда спецтехники, а также размещении упоминаний о бренде в тематических уже существующих ветках. Жду ваших предложений с указанием стоимости постов для обсуждения деталей.