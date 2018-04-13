Найти по вордстат яндекс 30 растущих трендов

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По вордстат яндекс найти 30 растущих трендов

https://wordstat.yandex.ru/#!/history?

Это может быть сезонный спрос, или событие

Пример из прошлых трендов Биткоин

Частота главного ключа по https://wordstat.yandex.ru от 100!

Тиц конкурентов не должен превышать 100

Проверка http://analizsaita.com/proverit-tic-pr

Количество страниц конкурентов не более 30

https://www.keys.so

Пример : сайт про налоги https://nalog-24.ru 

Как видно по https://wordstat.yandex.ru/#!/history? тренд был осенью ,с сентября по ноябрь.

analizsaita.com/proverit-tic-pr - Тиц 0.

По keys.so 1 страница в выдаче.

Для поиска можно использовать https://trends.google.com/trends/home/all/RU

6 лет назад
wowa24
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов