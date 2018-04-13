Найти по вордстат яндекс 30 растущих трендов

Нужно разработка детальной маркетинговой программы и комплексное продвижение сайта www.kurov-psydoc.ru в Яндекса, Гугл, СММ, соцсетях, крауд, СЕО… редизайн… Сайт уже давно существующий и продвигающийся, очень много претензий по внутренней структуре, навигации, меню, подаче материала, доверию, юзабилити… поэтому даже ...
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По вордстат яндекс найти 30 растущих трендов
https://wordstat.yandex.ru/#!/history?
Это может быть сезонный спрос, или событие
Пример из прошлых трендов Биткоин
Частота главного ключа по https://wordstat.yandex.ru от 100!
Тиц конкурентов не должен превышать 100
Проверка http://analizsaita.com/proverit-tic-pr
Количество страниц конкурентов не более 30
Пример : сайт про налоги https://nalog-24.ru
Как видно по https://wordstat.yandex.ru/#!/history? тренд был осенью ,с сентября по ноябрь.
analizsaita.com/proverit-tic-pr - Тиц 0.
По keys.so 1 страница в выдаче.
Для поиска можно использовать https://trends.google.com/trends/home/all/RU
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