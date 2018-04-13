СЕО. SEO для сайта

Нужно разработка детальной маркетинговой программы и комплексное продвижение сайта www.kurov-psydoc.ru в Яндекса, Гугл, СММ, соцсетях, крауд, СЕО… редизайн… Сайт уже давно существующий и продвигающийся, очень много претензий по внутренней структуре, навигации, меню, подаче материала, доверию, юзабилити… поэтому даже ...
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Нужно на первом этапе подобрать 3-5 ключевых фраз актуальных для моего сайта и составить задачу для копирайтера (разделы для каждой статьи, кол-во вхождений и т.п.)
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