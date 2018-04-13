Повысить доход с рекламы

Добрый день. Есть сайт финансовой тематики с посещаемостью около 500 уников по будням: investprofit.info. Однако доход с рекламы (РСЯ и Адсенс) по моим понятиям очень низкий. Готов обсудить предложения от человека с опытом насчет того, сколько можно выжать из сайта на данный момент. Сайт развивается, однако доходность при этом даже немного ниже, чем год назад.