Повысить доход с рекламы

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок180 просмотров
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Добрый день. Есть сайт финансовой тематики с посещаемостью около 500 уников по будням: investprofit.info. Однако доход с рекламы (РСЯ и Адсенс) по моим понятиям очень низкий. Готов обсудить предложения от человека с опытом насчет того, сколько можно выжать из сайта на данный момент. Сайт развивается, однако доходность при этом даже немного ниже, чем год назад.

6 лет назад
shvalbe
44 годаГермания
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад