Продвижение коммерческих страниц сайта

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Помощь медицинским центрам в расшифровке снимков МРТ, КТ, Рентген, Маммография, ПЭТ/КТ, ОФЭКТ, КЛКТ

Работа для врачей рентгенологов

Расшифровка снимков МРТ, КТ, УЗИ, ПЭТ/КТ, Маммография, Рентген

Получите второе медицинское мнение

Получите второе мнение онколога кандидата медицинских наук

Нужно повысить число заказов, приходящих с них (SEO, контекст)Также интересует в русле одного проекта продвижение через партнерскую программу с блогерами, докторами, вебмастерами.

Работа постоянная. Исполнитель будет выбран по лучшим предложениям, а также по стоимости пакета.

Выбранному кандидату будут даны все исходные данные