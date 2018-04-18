Создание и настройка рекламной кампании в Директ

Поисковые системы (SEO)Закрыт21 заявка431 просмотр
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Необходим специалист по настройке директа для детского онлайн-развивающего сервиса, целевая аудитория - мамы детей от 3 до 14 лет. Составление списка запросов, ключевых слов, оптимизация сайта для поисковиков, анализ конкурентов, разработка полноценной кампании

5 лет назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад