SEO оптимизация, вывод сайта в ТОП-2

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок198 просмотров
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Сделать SEO оптимизацию и продвижение сайта www.nibe.ua. Сайт в Швеции, двуязычный на русском и украинском, есть ограничения на администрирование и метатеги - подписи к картинкам только на одном языке... Сейчас сайт на 5 месте по ключевому русскому запросу "тепловой насос", на 4 месте по ключевому украинскому запросу "тепловий насос". CMS сложная, удобно работать по принципу: "вы даете задание -> мы выполняем". Нужен четкий план работ и гарантии по продвижению.

6 лет назад
OstapKyiv
Остап 
52 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад