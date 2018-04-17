SEO оптимизация, вывод сайта в ТОП-2

Необходим специалист по настройке директа для детского онлайн-развивающего сервиса, целевая аудитория - мамы детей от 3 до 14 лет. Составление списка запросов, ключевых слов, оптимизация сайта для поисковиков, анализ конкурентов, разработка полноценной кампании
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Сделать SEO оптимизацию и продвижение сайта www.nibe.ua. Сайт в Швеции, двуязычный на русском и украинском, есть ограничения на администрирование и метатеги - подписи к картинкам только на одном языке... Сейчас сайт на 5 месте по ключевому русскому запросу "тепловой насос", на 4 месте по ключевому украинскому запросу "тепловий насос". CMS сложная, удобно работать по принципу: "вы даете задание -> мы выполняем". Нужен четкий план работ и гарантии по продвижению.
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