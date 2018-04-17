SEO оптимизация, вывод сайта в ТОП-2

Сделать SEO оптимизацию и продвижение сайта www.nibe.ua. Сайт в Швеции, двуязычный на русском и украинском, есть ограничения на администрирование и метатеги - подписи к картинкам только на одном языке... Сейчас сайт на 5 месте по ключевому русскому запросу "тепловой насос", на 4 месте по ключевому украинскому запросу "тепловий насос". CMS сложная, удобно работать по принципу: "вы даете задание -> мы выполняем". Нужен четкий план работ и гарантии по продвижению.