Заказ на раскрутку лендинга

Есть лендинг сайт (http://mini-a9.site/) интересует его раскрутка с гарантией поступления целевых клиентов - в день минимум 10-20 клиентов. Первый вариант - оплата ваших услуг после недельного теста вашей роботы и понимания что данное условие выдержано по поступлению клиентов. Второй вариант - недельная прибыль делиться в соотношении - 50 грн. с каждого заказавшего клиента Вам, далее оплата ваших услуг за минусом тех сумм которые были перечислены за каждого клиента. Если вас устраивает один из таких вариантов просьба сообщить стоимость данной услуги, контактные данные или почту для дальнейшей переписки