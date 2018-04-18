Качественный форумный линкбилдинг

Нужен быстрый, эффективный и аккуратный линкбилдер который сможет регистрироваться, придумывать и постить уникальные, полезные, интересные, релевантные посты, топики и сообщения, много работать и еще больше зарабатывать.

Первый этап - 20 ссылок. Если справитесь и вам будет интересно и денежно, то предложу много работы.

Гайдлайн по задаче https://docs.google.com/document/d/1kuJqOZoBROeagwLuLDDHDYm17PEwV1sg_x6GwcS6ih8/edit