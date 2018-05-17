mxkirienko

Максим mxkirienko

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Убрать промежуточный редирект modx

    Важно! Нужен разработчик глубоко разбирающийся в модх, его контекстах и его роутинге. Ее уже пытался решить автор плагина easycomm для модх, но не смог. Пишите если сталкивались с чем-то подобным. Есть 2 ссылки ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Спарсить сайт

    около 100000 страниц пример страницы https://www.paperdue.com/user/profile/view_essay/186625 Открытая страница выглядит так https://drive.google.com/file/d/1beB_EXJVPPh4feCzLuoF4czLgbZDrlX1/view?usp=drivesdk страницы открываются только после авторизации и нажатия на кнопку попапа (т.е. комбинация авторизации и пост запроса) Спарсить нужно основной текст в ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Получить 10 форумных ссылок (крауд, форумный линбилдинг, комментарии)

    $20

    Вам дается список сайтов. В большинстве случаев это форумы или системы комментирования на которых можно зарегистрироваться и оставить сообщение с ссылкой. Но могут попадаться и сайты где такой возможности нет. Ваша задача оставить ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Качественный форумный линкбилдинг

    $30

    Нужен быстрый, эффективный и аккуратный линкбилдер который сможет регистрироваться, придумывать и постить уникальные, полезные, интересные, релевантные посты, топики и сообщения, много работать и еще больше зарабатывать. Первый этап - 20 ссылок. Если ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад