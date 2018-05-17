mxkirienko

Важно! Нужен разработчик глубоко разбирающийся в модх, его контекстах и его роутинге. Ее уже пытался решить автор плагина easycomm для модх, но не смог. Пишите если сталкивались с чем-то подобным. Есть 2 ссылки ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
около 100000 страниц пример страницы https://www.paperdue.com/user/profile/view_essay/186625 Открытая страница выглядит так https://drive.google.com/file/d/1beB_EXJVPPh4feCzLuoF4czLgbZDrlX1/view?usp=drivesdk страницы открываются только после авторизации и нажатия на кнопку попапа (т.е. комбинация авторизации и пост запроса) Спарсить нужно основной текст в ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Вам дается список сайтов. В большинстве случаев это форумы или системы комментирования на которых можно зарегистрироваться и оставить сообщение с ссылкой. Но могут попадаться и сайты где такой возможности нет. Ваша задача оставить ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужен быстрый, эффективный и аккуратный линкбилдер который сможет регистрироваться, придумывать и постить уникальные, полезные, интересные, релевантные посты, топики и сообщения, много работать и еще больше зарабатывать. Первый этап - 20 ссылок. Если ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад