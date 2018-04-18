Требуется SEO-продвижение сайта производителя продукции.

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок231 просмотр
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Требуется SEO-продвижение трех сайтов схожей тематики (производство

продукции). Сайты небольшие (CMS WordPress), объем работы не велик, но

нужна положительная динамика в движении всех трех сайтов в ТОПы

поисковиков. Ищу одного толкового исполнителя или команду, кому отдам на

аутсорсинг продвижение всех трех сайтов.

Условия к исполнителям - оплата исключительно безналичным перечислением,

поэтому у вас должна быть возможность принять оплату на свое ИП или ООО.

Заниматься пополнением электронных кошельков не буду не при каких раскладах,

поэтому трезво оценивайте свои возможности. Работа по договору, с графиком

ежемесячных платежей.

Если у вас нет отзывов и вы не можете подтвердить свою квалификацию - не

тратьте мое и свое время, такие кандидаты рассматриваться не будут.

Заявки с общим текстом, которые вы копируете из блокнота и лепите в каждый

проект, в надежде что выберут вас - будут сразу удаляться мной без

рассмотрения. Отвечу только тем, кто прочитал мое объявление и вразумительно

ответил. Приоритет в рассмотрении заявок тем, кто сразу обозначит примерную

стоимость работы за 1 веб-сайт.

Спасибо за внимание, жду ваши заявки.

6 лет назад
xavantes
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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