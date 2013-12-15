Подготовить к печати 4-6 листов А4 (каталог)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок155 просмотров

Планируется напечатать каталог с предлагаемой услугой - установка натяжных потолков. Информацию предоставлю, фото тоже. Необходимо всё оформить для передачи в печать. Фирм.стиля нет, главное чтоб красиво. Сроки сегодня, оплата тоже сегодня.

11 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

lutik077
Елена 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Всё вовремя и очень качественно. Рекомендую!
Замечательный заказчик, оплата без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lutik077
Елена 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать календарь-домик

    $20

    Необходимо создать календарь-домик. Первая сторона рекламирует наши товары и услуги, на второй отображен календарь на 2014 год. Наша организация занимается продажей канцтоваров, выч.техники, заправкой и ремонтом, подробности можно взять с сайта ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка корпоративного каталога

    Нужно сверстать корпоративный каталог в двух вариантах (дизайн одинаковый, немного отличается содержание). Формат А4, альбомный. Макеты страниц во вложении. Предлагается сделать на основе шаблона (выбранный вариант которого мы приобретем) ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходим каталог в стиле сайта

    Необходимо сделать каталог в стиле сайта http://modatanca.ru/, в котором помимо товаров будут преимущества компании (что-то вроде презентации). Всего около 50 страниц, дизайн 4 страниц необходимо будет придумать, для остальных страниц все материалы готовы, нужно только ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделать макет для визиток

    $50

    Приветствую! Необходимо переделать имеющийся макет визитки. Имеющийся макет сделан для директора, нужно сделать обезличенный макет визитки для раздачи на выставке. Перенести логотип, изменить цвет фона на белый. Грамотно разместить ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать листовку суши и пицца

    $50

    Сделать листовку суши и пицца сделать чтобы было понятно и чтобы когда берешь ее в руки хотелось есть. )) цена не окончательная жду предложений. Есть вариант который сделал другой ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад