Разработать календарь-домик

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки142 просмотра

Необходимо создать календарь-домик.

Первая сторона рекламирует наши товары и услуги, на второй отображен календарь на 2014 год.

Наша организация занимается продажей канцтоваров, выч.техники, заправкой и ремонтом, подробности можно взять с сайта – www.nvc.by

Для первой стороны

Отобразить три направления нашей деятельности:

Магазин Скрепка - Ксерокопия, Бумага, Канцтовары, Картриджи, Распечатка

Магазин Нова-Сити - Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты, Сотовые, Смартфоны, Телевизоры, Салон Life

Сервис-Центр - Ремонт ноутбуков, компьютеров, принтеров, Заправка картриджей

Телефоны:

Скрепка 21-505,

Нова-Сити МТС 7588018, Велком 6828018, Life 9760005

Сервис 54-549

Адрес: г.Смолевичи, ул.Советская, 119, РОНО 1 эт.

Для фона желательно взять какие то кривые/элементы абстракции и разместить картинки тематики наших направлений.

Для второй стороны

Разместить календарь на 2014 год

Шапка - Компания Нова-Сити с сайтом

На фоне разместить подкову

В подвале направление деятельности с телефонами и адресом.

Исходники должны быть в формате .cdr, 300dpi

11 лет назад
smolik
Игорь 
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все сделано правильно, все замечания выполнены.
Игорь, спасибо Вам за проект. Заказчик хороший - конкретное ТЗ, замечания по существу. Оплата в срок. Рекомендую:)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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