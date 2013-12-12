Разработать календарь-домик

Необходимо создать календарь-домик.

Первая сторона рекламирует наши товары и услуги, на второй отображен календарь на 2014 год.

Наша организация занимается продажей канцтоваров, выч.техники, заправкой и ремонтом, подробности можно взять с сайта – www.nvc.by

Для первой стороны

Отобразить три направления нашей деятельности:

Магазин Скрепка - Ксерокопия, Бумага, Канцтовары, Картриджи, Распечатка

Магазин Нова-Сити - Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты, Сотовые, Смартфоны, Телевизоры, Салон Life

Сервис-Центр - Ремонт ноутбуков, компьютеров, принтеров, Заправка картриджей

Телефоны:

Скрепка 21-505,

Нова-Сити МТС 7588018, Велком 6828018, Life 9760005

Сервис 54-549

Адрес: г.Смолевичи, ул.Советская, 119, РОНО 1 эт.

Для фона желательно взять какие то кривые/элементы абстракции и разместить картинки тематики наших направлений.

Для второй стороны

Разместить календарь на 2014 год

Шапка - Компания Нова-Сити с сайтом

На фоне разместить подкову

В подвале направление деятельности с телефонами и адресом.

Исходники должны быть в формате .cdr, 300dpi