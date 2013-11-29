Нужно сверстать корпоративный каталог в двух вариантах (дизайн одинаковый, немного отличается содержание). Формат А4, альбомный. Макеты страниц во вложении. Предлагается сделать на основе шаблона (выбранный вариант которого мы приобретем) ...
Разработка новогодних наклеек
Нужно разработать несколько вариантов новогодних наклеек
на базе готового фирменного стиля.
Размеры:
5см x 9см,
5cм x 7см,
7см x 10cм
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно данные из таблицы в формате эксель перенести в готовый макет в иллюстраторе.Завершен11 лет назад
Необходимо сделать каталог в стиле сайта http://modatanca.ru/, в котором помимо товаров будут преимущества компании (что-то вроде презентации). Всего около 50 страниц, дизайн 4 страниц необходимо будет придумать, для остальных страниц все материалы готовы, нужно только ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый типовой дизайн буклета в иллюстраторе. Нужно дополнительно заверстать 4 буклета и добавить графические иконки возле ключевых блоков. Язык буклетов: украинский.Завершен11 лет назад
- $50
Приветствую! Необходимо переделать имеющийся макет визитки. Имеющийся макет сделан для директора, нужно сделать обезличенный макет визитки для раздачи на выставке. Перенести логотип, изменить цвет фона на белый. Грамотно разместить ...Завершен11 лет назад
- $50
Сделать листовку суши и пицца сделать чтобы было понятно и чтобы когда берешь ее в руки хотелось есть. )) цена не окончательная жду предложений. Есть вариант который сделал другой ...Завершен11 лет назад
Необходимо переделать формат коммерческого предложения. В данный момент есть форматы Word, ai, pdf. Нужно сделать коммерческое предложение картинкой и вставить его в почту на весь экран.Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать раздаточный флаер формата А5. На флаере должен быть текст: "Запроси Діда Мороза" "Подаруй дитині новорічну казку." ну и елки, дед мороз со снегурочкой - новогоднее настроение;) PS: ...Завершен11 лет назад
Уважаемые фрилансеры, нам необходим дизайнер-верстальщик для изготовления 3D упаковок, человек надежный, владеющий графическими программами.) Наша компания занимается фармацевтической деятельностью, поэтому это упаковки лекарственных препаратов и косметических продуктов. Сделать ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $35
Надо сверстать текст и фотографии по образцу ниже. Одна статья на 2 полосы (страницы). Размеры как в примере Весь материал (текст, фото) - предоставлю. Нужно грамотно скомпоновать текст и фото ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт11 лет назад