Разработка новогодних наклеек

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок119 просмотров

Нужно разработать несколько вариантов новогодних наклеек

на базе готового фирменного стиля.

Размеры:

5см x 9см,

5cм x 7см,

7см x 10cм

11 лет назад
Farfor84
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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