Планируется напечатать каталог с предлагаемой услугой - установка натяжных потолков. Информацию предоставлю, фото тоже. Необходимо всё оформить для передачи в печать. Фирм.стиля нет, главное чтоб красиво. Сроки сегодня, оплата тоже сегодня.
Нужен макет листовки А4
Салют, уважаемые. Нужен макет односторонней листовки А4. Тематика - реклама алкоголя. ТЗ будет вечером или завтра утром, работа нужна к утру воскресенья, чтобы, если что - доработать. Жду предложений по цене, дорогие товарищи.
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