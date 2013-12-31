Календари для Ромашки, дубль два))

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок1819 просмотров
#1$70

Все так же требуются макеты для календарей, настенный и карманный, в одном стиле.

Сайт магазина http://www.romashkashop.com/

Прошлогодний пример во вложении

11 лет назад
Elkom_irina
Ирина 
52 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Победитель конкурса

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1
Товарищи, рекомендую!!! из всех заявок конкурсантов макет Ан Нелли явно выделялся! 5+ Без каких либо дополнительных вопросов и просьб со стороны фрилансера. Не стандартное цветовое решение, красиво, мило, нежно, короче говоря прямо в яблочко! Ромашка очень даволна)) спасибо большое!
Отличные заказчики! Ясная задача, быстро реагируют на все вопросы! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1

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