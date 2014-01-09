Новогодняя открытка в стиле Hi-Tech

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен12 заявок240 просмотров

Нужна новогодняя листовка в стиле Hi-Tech

Примеры работ предидущих лет во вложении.

11 лет назад
sandra_31_
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Якісна робота. Замовлення виконано вчасно і з дотриманням вимог. Правки вносились швидко та в необхідній кількості. рекомендую:)
Александр, спасибо за работу. рекомендую как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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