Флаер-буклет А4

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен19 заявок207 просмотров

имеется презентация наших услуг в поверпойнте + логотип + фотографии.

нам нужна верстка фото и оформление текста отражающих деятельность компании на а4 который будет складываться как книжка. Мы думали о том, чтоб сделать его в форме контейнера.

лист А4 будет складываться в три раза:

вот пример http://astprint.ru/wp-content/uploads/2011/12/buklety.jpg

или рассмотрим ваши предложения.

озвучивайте сроки и стоимость.

WordPress
11 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$40
3 дня
Все отлично! Спасибо
Отлично поработали. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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