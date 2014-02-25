Отрисовать несложный лого по джипегу + добавить снежинку/другой мин дизайн под тиснение серебром. Оплата только Яндекс 300 руб. Пример в аттаче.
Флаер-буклет А4
имеется презентация наших услуг в поверпойнте + логотип + фотографии.
нам нужна верстка фото и оформление текста отражающих деятельность компании на а4 который будет складываться как книжка. Мы думали о том, чтоб сделать его в форме контейнера.
лист А4 будет складываться в три раза:
вот пример http://astprint.ru/wp-content/uploads/2011/12/buklety.jpg
или рассмотрим ваши предложения.
озвучивайте сроки и стоимость.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $70
Все так же требуются макеты для календарей, настенный и карманный, в одном стиле. Сайт магазина http://www.romashkashop.com/ Прошлогодний пример во вложенииЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо сверстать квартальный календарь на 2014 год. Тематика строительство, добыча строительных материалов. Подробности в ТЗ.Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт11 лет назад
Салют, уважаемые. Нужен макет односторонней листовки А4. Тематика - реклама алкоголя. ТЗ будет вечером или завтра утром, работа нужна к утру воскресенья, чтобы, если что - доработать. Жду предложений по цене, дорогие товарищи.Завершен11 лет назад
- $50
Планируется напечатать каталог с предлагаемой услугой - установка натяжных потолков. Информацию предоставлю, фото тоже. Необходимо всё оформить для передачи в печать. Фирм.стиля нет, главное чтоб красиво. Сроки сегодня, оплата тоже сегодня.Завершен11 лет назад
- $20
Необходимо создать календарь-домик. Первая сторона рекламирует наши товары и услуги, на второй отображен календарь на 2014 год. Наша организация занимается продажей канцтоваров, выч.техники, заправкой и ремонтом, подробности можно взять с сайта ...Завершен11 лет назад
Нужно разработать несколько вариантов новогодних наклеек на базе готового фирменного стиля. Размеры: 5см x 9см, 5cм x 7см, 7см x 10cмВерстка полиграфии12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать корпоративный каталог в двух вариантах (дизайн одинаковый, немного отличается содержание). Формат А4, альбомный. Макеты страниц во вложении. Предлагается сделать на основе шаблона (выбранный вариант которого мы приобретем) ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно данные из таблицы в формате эксель перенести в готовый макет в иллюстраторе.Завершен11 лет назад