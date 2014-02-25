Флаер-буклет А4

имеется презентация наших услуг в поверпойнте + логотип + фотографии.

нам нужна верстка фото и оформление текста отражающих деятельность компании на а4 который будет складываться как книжка. Мы думали о том, чтоб сделать его в форме контейнера.

лист А4 будет складываться в три раза:

вот пример http://astprint.ru/wp-content/uploads/2011/12/buklety.jpg

или рассмотрим ваши предложения.

озвучивайте сроки и стоимость.