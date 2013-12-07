Нужно создать профайл компании Что то вроде красивого буклета - резюме, с описанием, статистикой и графиками. Необходим файл PDF и в формате, пригодном для печати. Укажите пожалуйста - примеры работ ...
Верстка журнала А4.
Верстка журнала А4 под офсет, в Adobe InDesign. 16 полос. Материалы и пример того, что ожидается есть.
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