Дизайн и верстка буклета

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт20 заявок202 просмотра

Необходимо СРОЧНО сделать дизайн и верстку буклета.

Формат А4, 2 бига.

Тексты и фотографии предоставим.

Интересует стоимость и сроки - желательно, чтобы работы были произведены в течение суток с момента получения всех необходимых материалов.

11 лет назад
Ansvegelta
Татьяна 
43 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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