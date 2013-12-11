Макет визитки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок161 просмотр

Доброго времени суток!

Необходимо сверстать макет визитки.

ТЗ в приложенном файле. Предложить необходимо несколько вариантов макета на выбор.

Сделать нужно быстро - сегодня вечером должно быть все готово.

ТЗ в приложенном задании.

Пишем сроки выполнения и стоимость.

Бюджет 500 рублей.

11 лет назад
irenkin25
Ирена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

natamaster
Наталия 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$15
1 день
Наталия представила 4 варианта визиток, каждый вариант по своему хорошь, в фирменном стиле нашего сайта. Оперативно и без лишних вопросов все было сделано. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Четкое задание. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

natamaster
Наталия 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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